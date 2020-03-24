Киев, , 15:04 — REGNUM Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит Украине 40 млн евро на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили 24 марта в пресс-службе министерства развития общин и территорий Украины.

Данное решение было принято по итогам совещания главы министерства Алексея Чернышова с представителями ЕИБ.

Кредит будет выдан в рамках программы развития муниципальной инфраструктуры Украины, открытой в 2014 году.

«Деньги потратят на приобретение медицинского оборудования. Минрегион уже работает с Минздравом Украины относительно перечня оборудования, которое мы должны закупить на эти средства», — рассказал Чернышов.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) может выделить Украине $500 млн в качестве поддержки государственного бюджета в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

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