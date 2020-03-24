Москва, , 14:41 — REGNUM Прибывшие в Италию российские военные медики начнут работать в городе Бергамо. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

«По итогам консультаций определено, что российские военные специалисты, имеющие опыт борьбы с эпидемиями по всему миру…, приступят к выполнению задач в итальянском городе Бергамо», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, всего Россия направила в помощь Италии около ста специалистов, включая вирусологов, технику и имущество. Военные ожидают от местных властей сведений о районах, где начнётся профилактика и дезинфекционные мероприятия.

Специальная группа военных медиков и специалистов-вирусологов была создана по поручению президента России Владимира Путина.

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