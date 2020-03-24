Киев, , 14:48 — REGNUM Депутаты Верховной рады Украины уже осознали, что мандат не защищает от коронавируса, заявил в своем комментарии 24 марта украинский политик, парламентарий предыдущего созыва Борислав Береза.

«Учитывая количество заболевших, они понимают, что любой из них может быть не только носителем вируса, но и стать источником внутрипарламентской эпидемии. И они испугались. По-человечески. Потому что о готовности нашей медицины к эпидемии они знают очень хорошо и не испытывают иллюзий на этот счет», — заявил Береза.

По его словам, теперь депутаты категорически не хотят собираться в здании Рады, поэтому появился законопроект об онлайн-работе украинского парламента, то есть «слуги» хотят голосовать в режиме видеоконференции.

«То, что это абсолютно антиконституционное решение, авторов законопроекта не смущает. Правда, это сразу переводит их в список преступников. Но мысль о том, что им подконтрольны Генеральная прокуратура, СБУ и Госбюро расследований, видимо, успокаивает», — заявил Береза.

По его словам, абсолютно все голосования в удаленном режиме можно будет отменить через суд.

«В общем, у нас все стабильно. Люди, которые с трудом думают, голосуют за законы, не читая их, и явно не компетентны в вопросах государственного управления, уверенно ведут Украину к краху», — резюмировал политик.

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде зарегистрирован проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни.

Также выяснилось, что восемь из девяти пациентов с коронавирусом в Киеве вместе отдыхали в Куршевеле на 8 мая, это депутаты Рады и высокопоставленные региональные политики.

Эксперты заявили об «интересном социальном эксперименте» на Украине, который возник из-за столь высокопоставленных заболевших.

Между тем в ближайшее время Рада все равно должна собраться, в частности, чтобы проголосовать за изменения в госбюджет страны.