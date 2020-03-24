Джакарта, , 14:34 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что по крайней мере 15,2 млн домохозяйств получат прямую денежную помощь, в связи с распространением COVID-19, сообщает Antara.

«Правительство Индонезии подготовило денежную помощь для 15,2 млн домохозяйств через механизм безналичной продовольственной помощи», — заявил вице-президент Индонезии в ходе пресс-конференции.

Правительство собирает данные о количестве бедных и уязвимых людей, которые имеют право на получение этой помощи.

Вице-президент добавил, что помощь получат бедные слои населения, начиная с апреля 2020 года.

«Помощь будет реализована начиная с апреля, потому что март близится к концу. Период предоставления помощи рассчитан на три месяца», — пояснил вице-президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил выплатить премии медицинским работникам.

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