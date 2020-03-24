Сеул, , 14:28 — REGNUM 23 марта в международный аэропорт «Инчхон» прибыл из Китая один миллион медицинских масок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Китая в Южной Корее.

По их словам, партия средств защиты была отправлена из международного аэропорта Шанхая в тот же день.

Известно, что это вторая поставка средств защиты, организованная правительством Китая.

Ранее, власти Китая передали Красному Кресту Республики Корея один миллион медицинских масок, 100 тыс. Респираторов N95 и 10 тыс. защитных костюмов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировали 76 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составило 9037 человек.