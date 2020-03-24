Дамаск, , 14:25 — REGNUM Система противовоздушной обороны Сирии в ночь с 23 на 24 марта 2020 года сбила беспилотный летательный аппарат в окрестностях российской авиабазы Хмеймим в провинции Латакия. БПЛА был поражён в воздушном пространстве города Джебла. Об этом сообщили средства массовой информации официального Дамаска.

Следует заметить, что примерно в это же время состоялась рабочая поездка министра обороны России Сергея Шойгу в Сирийскую Арабскую Республику. В ходе визита глава российского военного ведомства провёл переговоры с президентом САР Башаром Асадом. Данная поездка была проведена по поручению президента России Владимира Путина.

Надо полагать, что боевики узнали о визите Сергея Шойгу в Сирию и попытались ему помешать. Однако они получили данную информацию слишком поздно и смогли провести атаку на Хмеймим с помощью БПЛА только в ночь с 23 на 24 марта 2020. А визит министра обороны РФ прошёл 23 марта.

В настоящее время в сирийском Идлибе действует режим прекращения огня. Он наступил с ноля часов одной минуты 6 марта 2020 года по результатам переговоров в Москве президентов России и Турции. В настоящее время перед Анкарой стоит задача очистить от боевиков трассу М4 (Алеппо-Дамаск) и подступы к ней на 6 километров с обеих сторон.

Выполнение Турцией данного обязательства по Московскому соглашению будет влиять на дальнейшие действия официального Дамаска и России в этом регионе. Блокирование исламистами трассы М4, скорее всего, вынудит сирийское правительство при поддержке российских военных возобновить наступление в сирийском Идлибе.