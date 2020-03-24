Цхинвал, , 14:33 — REGNUM Отложить встречу представителей таможенных служб Южной и Северной Осетии пришлось из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом агентству «Рес» 24 марта рассказал глава таможенного комитета Южной Осетии Мурат Цховребов.

«Нашим коллегам запретили проводить какие-либо встречи на международном уровне, поэтому наша встреча переносится на неопределенный срок», — рассказал журналистам глава южноосетинской таможни.

Цховребов сообщил журналистам, что на встрече собирались обсуждать вопросы, связанные с провозом автомобилей и продовольствия через границу Южной Осетии и России.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года начались проблемы с возом в Южную Осетию товаров из России. Российские таможенники требовали сертификаты и другие документы на вывозимый товар. Осетинские предприниматели их могли предъявить не всегда.