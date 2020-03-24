Сухум, , 14:11 — REGNUM Внесение изменений в конституцию Абхазии допустил победивший на выборах президента республики Аслан Бжания. Об этом он рассказал 24 марта на пресс-конференции в Сухуме.

Как сообщил избранный глава республики, он считает, что необходимо разграничить полномочия между президентом и парламентом. Бжания не исключил, что для этого будет меняться конституция.

«Конституция — фундаментальный документ, мы будем очень аккуратно относиться к возможным изменениям, которые в этот документ, возможно, будут внесены», сказал —Бжания.

Стоит отметить, что поправки в конституцию Абхазии могут быть внесены в ходе голосования парламента или референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, Бжания шел на президентские выборы, как лидер оппозиции. Голосование состоялось 22 марта. 24 марта ЦИК назвал окончательные результаты и объявил Бжанию победителем. Он набрал 56,5% голосов.

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