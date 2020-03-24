Минск, , 14:08 — REGNUM Россия является источником нелегальной миграции для Белоруссии, тогда как с Евросоюзом таких проблем нет. Об этом заявил замминистра иностранных дел Белоруссии Евгений Шестаков на заседании комиссии по международным делам законодательного органа республики — Палаты представителей Национального собрания.

МИД Белоруссии готовится к подписанию нового базового договора с Евросоюзом. В рамках процесса 8 января сторонами были подписаны соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

Шестаков обратил внимание членов ПП НС на отсутствие проблемы нелегальной миграции из ЕС. По его словам, таковая создаётся Россией.

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«Со стороны Европейского союза к нам незаконных миграционных потоков нет или практически нет, это какие-то единичные лица. С другой стороны, та миграция, которая идет, незаконно желая попасть в Европейских союз, она у нас есть, и мы с ней умеем бороться», — заявил замминистра иностранных дел Белоруссии, указывая на Россию как источник проблем.

Замминистра констатировал, сообщает белорусское информагентство «Интерфакс-Запад», что для постсоветской республики большую проблему создаёт незаконная миграция граждан России, устремившихся в Евросоюз через Белоруссию. В качестве примера он привёл давнюю ситуацию с миграцией чеченцев.

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«Помните, чеченская ситуация, когда они целыми поселками перебирались в Брест и пытались на регулярной основе пересечь границу с Польшей? В данном случае мы были абсолютно бессильны, потому что они граждане России и могут находиться на территории Союзного государства сколько им заблагорассудится», — сказал замглавы МИД Белоруссии.

По его словам, после ратификации и вступления в силу соглашения с ЕС о реадмиссии для Белоруссии «открывается окно возможностей по всем трансграничным программам сотрудничества». Шестаков отметил, что за несколько миллионов долларов ежегодных вливаний от западных партнёров Белоруссия справится с парой-тройкой сотен мигрантов. «В течение каждого года мы сможем получать несколько миллионов долларов на улучшение инфраструктуры, содержание мигрантов. Для ЕС эти деньги абсолютно мизерные, а объем миграции 200−300 человек в год — это не проблема ни для какого государства в вопросах миграционного характера», — заявил представитель МИД Белоруссии.

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Напомним, по линии Союзного государства России и Белоруссии официальный Минск получает финансовую и материальную помощь на решение миграционных проблем. В конце 2019 года Александр Лукашенко заблокировал подписание выработанного правительствами России и Белоруссии пакета «дорожных карт» по углублению экономической интеграции в формате Союзного государства. В пакетном соглашении были решения вопросов углубления взаимодействия таможенных, пограничных и иных служб России и Белоруссии, в том числе направленные на укрепление союзной границы и противодействия незаконной миграции, наркоторговле и т.д.