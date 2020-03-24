Киев, 24 марта 2020, 14:07 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко попал в реанимацию, заявил бывший депутат Рады Игорь Мосийчук 24 марта в социальных сетях.
По его словам, парламентарий находится в Александровской больнице Киева.
Напомним, ранее депутат сделал два теста на COVID-19, из которых один оказался положительным. Позже третий анализ окончательно подтвердил наличие инфекции.
Отметим, рядом с рабочим местом Горбенко находятся места четырёх однопартийцев, включая главу фракции «Слуга народа» Давида Арахамию, а через проход сидит экс-президент Украины Пётр Порошенко.
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