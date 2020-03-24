Киев, , 13:43 — REGNUM Из-за коронавируса на Украине случился «интересный социальный эксперимент», отмечает в своем комментарии 24 марта украинский политолог Николай Спиридонов.

Эксперт подчеркивает, что впервые в истории украинской независимости депутаты и другие обеспеченные люди массово столкнулись с необходимостью лечиться именно на Украине.

«Это похоже на бумеранг — растоптанная их же стараниями (или как минимум бездействием) украинская медицина заботливо принимает в свои цепкие руки. Теперь VIP-персоны ощутят на себе её реальный уровень и последствия т. н. «медицинской реформы»… Возможно, этот факт даже остановит уничтожение украинской медицины! Неожиданно все мы оказались в одной лодке, а выживут не все», — подчеркивает политолог.

Об этом же пишет в социальных сетях киевский бизнесмен Алексей Давиденко, работающий в медицинской отрасли.

«Звонят нынешние депутаты. Звонят бывшие министры. Звонят политики всех мастей и регалий. Все запасаются защитой, все просят рассказать про тесты, все наперёд ищут контакты в больницах», — отмечает он.

Давиденко отмечает, что наступило время, когда все те, кто строил и одновременно обворовывал Украину последние 25 лет, вдруг осознали, что все идёт не по плану.

«В Вену на консультацию к врачу не улетишь. В реанимацию в Мюнхене чартер не пустят. А в частных украинских больницах инфекционных отделений для ВИП-коронавирусных нет… Сбылась мечта миллионов украинцев. Спасать от вируса их будут в обшарпанных палатах, вонючих туалетах, без протоколов лечения, без достаточного количества оборудования, без ресторанного питания и сменного постельного белья. И главное — спасать им жизнь будут люди, у которых месячная зарплата, как один их поход на обед в ресторан», — заявил бизнесмен.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ сообщили, что 8 из 9 пациентов с коронавирусом в Киеве вместе отдыхали в Куршевеле на 8 марта.