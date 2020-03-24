Сухум, , 13:45 — REGNUM Политик Аслан Бжания сообщил 24 марта журналистам на конференции в Сухуме время своего вступления в должность президента Абхазии.

«Дата инаугурации определена в законе на 30-й день со дня оглашения итогов выборов, по нашим подсчетам это должно быть 23 апреля», — сказал избранный президент республики.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии прошли 22 марта. 24 марта Центризбирком Абхазии назвал победителем Бжанию, который набрал 56,5% голосов. Он представлял «Блок объединенной оппозиции» и ранее участвовал в январских протестах, в ходе которых прошение об отставке подал тогдашний президент Руаль Хаджимба.

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