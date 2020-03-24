Сухум, , 13:40 — REGNUM Новым премьер-министром Абхазии будет бывший президент республики Александр Анкваб. Об этом 24 марта сообщил на пресс-конференции в Сухуме победитель на завершившихся президентских выборах Аслан Бжания.

«Главой правительства будет назначен Анкваб», — рассказал избранный президент журналистам.

При этом Бжания не стал подробно рассказывать о первых шагах, которые собирается делать не президентском посту. По его мнению, сначала нужно будет создать новую исполнительную власть, а потом приступать к решению проблем страны, которых «очень много».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии завершились 22 марта победой Бжании. ЦИК республики признал это официально 24 марта. Анкваб возглавлял предвыборный штаб Бжании.

Напомним, Анкваб был президентом Абхазии с 2011 по 2014 год. Он ушел в отставку в ходе протестов оппозиции, которую возглавлял Рауль Хаджимба. После этого президентом стал Хаджимба. Он также подал в отставку в январе 2020 года в ходе протестов, оппозиции, одним из лидеров которой был Бжания.

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