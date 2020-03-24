Минск, , 13:08 — REGNUM Преодоление отставания в белорусско-китайском сотрудничестве предложил Александр Лукашенко в ходе состоявшихся сегодня, 24 марта переговоров с послом КНР Цуй Цимином. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

По мнению белорусского дилера, отставание в двустороннем сотрудничестве связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Комментируя торгово-экономические связи, Лукашенко отметил: «Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Белоруссией связана). Мы это воспринимаем нормально».

«Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в этом году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем», — сказал Лукашенко в ходе встречи с представителем официального Пекина.

Напомним, во взаимной торговле с КНР у Белоруссии давнее и нарастающее отрицательное сальдо. В 2015 году оно составляло (взаимная торговля товарами и услугами) $1,7 млрд, в 2016 году — $2 млрд, в 2017 году — $2,4 млрд, в 2018 году — $2,6 млрд.

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