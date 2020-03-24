Исламабад, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан обсудит пакет экономических мер по оказанию помощи населению в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в стране, об этом 24 марта сообщает Geo TV.

По данным журналистов, глава правительства проведет консультации по данному вопросу с членами своей команды, отвечающей за экономическое развитие государства. После заседания будет объявлено о конкретных шагах в данном направлении.

Ожидается, что помощь будет оказана в первую очередь малоимущим слоям населения.

Напомним, коронавирусом в Пакистане заразились свыше 800 человек, шесть человек скончались. Глава правительства выступил против закрытия страны, так как это нанесет удар по обездоленным слоям населения.

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