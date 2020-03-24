Киев, , 13:01 — REGNUM На Украине за последние две недели не наблюдается особого всплеска преступности, заявил в эфире украинского телевидения заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Силовик признал, что исторически на Украине, когда у населения снижаются экономические возможности, всегда в таких случаях преступность растет.

«Но мы к этому готовы, и дадим достойный отпор», — сказал Геращенко.

Чиновник констатировал, что особого всплеска преступности за последние две недели нет. В дальнейшем ситуация будет зависеть от многих факторов, в том числе и от того, будет ли продлен карантин и насколько.

ИА REGNUM напоминает, что с 12 марта до 3 апреля на Украине введен общенациональный карантин и его условия постепенно ужесточаются. Многие эксперты отмечают, что длительного карантина Украина не может себе позволить в экономическом смысле. Накануне глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что пройдет месяц жесткого карантина, «и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства».