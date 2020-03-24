Киев, , 12:52 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осуществит сегодня, 24 марта, «первый в Европе» виртуальный рабочий визит — в Германию, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что для переговоров Кулеба прибудет в резиденцию посла ФРГ на Украине Анки Фельдгузен.

«Главными темами визита, который состоится в режиме видеоконференции, будут углубление двусторонних отношений… в частности, помощь Германии в осуществлении реформ, противодействие российской агрессии, совместная борьба с распространением COVID-19», — говорится в сообщении украинского МИД.

По итогам переговоров будут сделаны заявления для прессы.

Накануне Кулеба заявил журналистам, что 24 марта в его исполнении состоится «дипломатическая новелла».

«Коронавирус… изменит не только мир в целом и наше представление о безопасности, но и дипломатию. Я хочу быть на острие этих изменений. У нас есть все возможности, чтобы тестировать новые варианты и вводить новые стандарты дипломатии», — отметил министр иностранных дел Украины.