Санкт-Петербург, , 13:03 — REGNUM Бывший депутат петербургского Закса, экс-глава Фрунзенского и Кронштадтского районов города Терентий Мещеряков переехал жить в Эстонию. Об этом сообщают эстонские СМИ. Мещеряков также возглавлял АНО «Транспортная дирекция — 2018» в России, участвуя в подготовке к мундиалю, но покинул организацию еще в 2017 году.

Эстонский портал Delfi приводит выдержки интервью с женой Мещерякова в Eesti Ekspress, предпринимательницей Ксенией Костиной, из которого стало известно, что семейство с тремя детьми в ноябре 2019 года перебралось в таллинский район Пирита. Костина родилась в Эстонии, а у Мещерякова, утверждает издание, есть эстонский вид на жительство.

«Недавно семья Ксении переехала в Эстонию. Они всегда хотели жить в собственном доме. Где-то, где свежий воздух и можно кататься на велосипеде. В российских мегаполисах это невозможно. <…> Кроме того, ведя бизнес в Европе, выгоднее жить здесь же, поэтому выбор пал на Эстонию. Так, Ксения и Терентий приобрели за 280 000 евро недостроенный дом в Пирита и два месяца назад переехали. Их дочери учатся в Таллиннской международной школе и занимаются музыкой. Стрессов в жизни стало меньше. Терентий имеет эстонский вид на жительство и является э-резидентом», — пишет Delfi.

Издание цитирует Костину, которая отмечает, что о том, чтобы дети пошли в школу в Москве, где пара жила, пока Мещеряков готовил транспорт к мундиалю, «не было и речи». «Ксения говорит, что государственные школы полны мигрантов, которые даже не говорят по-русски, а в частных школах слишком много «золотой молодежи» в плохом смысле этого слова», — пишет издание. В Петербурге же якобы «система образования сильная», но «не отвечает требованиям современного бизнес-мира».

«Всегда, когда мы возвращались после лета с дачи, дети были подавлены. В Петербурге и Москве, даже если ты живешь в хорошем районе, то вынужден час добираться до школы», — цитирует Delfi Ксению Костину. В «уныние» в Петербурге ее вгоняли и пробки по утрам и вечерам, «удручало и то», что на хорошие кафе и рестораны необходимо было зарабатывать в пять раз больше средней зарплаты, в отличие от Таллина. «Много нищеты. Но много и людей, которым некуда девать деньги», — рассказывает Костина о своей жизни в Северной столице в конце 2010-х.

Сейчас она является учредителем фирмы Leadgid, которая управляет автоматизированной системой продвижения продуктов и услуг в интернете, в основном по предоставлению малых кредитов от банков предприятиям. Утверждается, что фирма поставляет финансовому сектору около миллиона клиентов в месяц и является лидером российского рынка.

Сколько именно Костина зарабатывает в РФ, она порталу не раскрыла, так как «деньги любят тишину, особенно в России». Она беспокоится, что финансовый сектор в РФ во многом зависит от правительства, поэтому она не знает, сколько будет зарабатывать, если вдруг «будет введен запрет на рекламу кредитов в интернете».

«Так, чтобы снизить риски, Ксения и Терентий занялись еще и товарным бизнесом. Поскольку за пределами Москвы покупательская способность у людей маленькая и курьерские услуги дорогие, было решено сосредоточиться на продаже качественных товаров на европейском рынке. Таким образом, в 2017 году в Эстонии появилась фирма Neo Elementum, занимающаяся интернет-продажей биодобавок и товаров красоты», — утверждает Delfi. В прошлом году оборот фирмы составил почти 10 млн евро.

Как отмечает АБН, по данным ЕГРЮЛ, в России Ксения Костина является учредителем ООО «Лидгид», прибыль в 2017 году составила 10,3 млн рублей. Эстонский информационный портал teatmik. ee называет Ksenija Kostina членом правления компаний — рекламного агентства Smart City OÜ и распространителя биодобавок Neo Elementum OÜ.

Налогооблагаемый оборот Smart Сity, по информации портала, составил более 1 млн евро за четвертый квартал 2019 года, а показатель Neo Elementum за тот же срок — около 870 тыс. евро. Некий Terentii Meshcheriakov также указан среди бывших членов правления компании, по данным портала, этот статус исчерпал себя в 2018 году.

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