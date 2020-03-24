Бандар-Сери-Бегаван, , 12:46 — REGNUM Посольство Индонезии в Бандар-Сери-Бегаване призвало всех граждан страны, желающих поехать в Бруней, отказаться от своих планов, сообщает Kompas.

«Начиная с 24 марта 2020 года, всем иностранным гражданам не разрешается въезжать в Бруней до даты, которая будет определена позднее», — говорится в обращении посольства Индонезии в Бандар-Сери-Бегаване.

До сих пор в Брунее было выявлено три случая заражения коронавирусом среди граждан Индонезии.

Известно, что правительство Брунея покроет все расходы на лечение пациентов, страдающих коронавирусом COVID-19, как местных, так и иностранных граждан.

Напомним, в настоящее время в Брунее 91 человек заразились коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал провести первые тесты на коронавирус медицинским работникам.

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