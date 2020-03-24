Сухум, , 12:46 — REGNUM Победителем на повторных выборах президента Абхазии официально назван кандидат от оппозиции Аслан Бжания. Об этом 24 марта объявил Центризбирком (ЦИК) республики.

«Считать избранным президентом Республики Абхазия Бжанию Аслана Георгиевича», — говорится в заявлении ЦИК. По данным избирательной комиссии, победитель набрал 56,5% голосов избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Абхазии состоялись 22 марта. Явка составила более 70%. Президент России Владимир Путин поздравил Бжанию с победой еще 23 марта, когда были объявлены предварительные итоги голосования.

Напомним, что предыдущие выборы президента республики проходили в сентябре прошлого года. На них победил Рауль Хаджимба. Но результат оспорил проигравший кандидат, соратник Бжании Алхас Квициния. Верховный суд Абхазии признал выборы несостоявшимися на фоне уличных беспорядков в Сухуме в январе 2020 года. После этого ЦИК назначил проведение повторных выборов на 22 марта, а Хаджимба подал в отставку.

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