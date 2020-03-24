Санкт-Петербург, , 12:31 — REGNUM Российское государство демонстрирует вполне адекватную и соразмерную реакцию на пандемию коронавируса и её последствия, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 24 марта, политолог Владимир Васильев, комментируя высказывания Леонида Рошаля.

Ранее президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль в интервью «России 24» заявил, что пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям, своего рода «репетицией биологической войны» и проверяет готовность всего человечества к подобным вызовам.

« Реакцию Российского государства на пандемию и её последствия я назвал бы вполне адекватной. Большой плюс и в том, что реакция формируется в соответствии с развитием событий. Она соразмерна происходящему.

Есть такая точка зрения, что государство, располагающее солидными вооруженными силами, должно их периодически использовать, в противном случае есть риск потери боевых навыков. Нечто подобное происходит и в данной ситуации.