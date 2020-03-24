Джакарта, , 12:29 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал провести первые тесты на коронавирус медицинским работникам, которые лечат пациентов, инфицированных коронавирусом, сообщает Kompas.

Говоря о проведении экспресс-тестов на коронавирус в Индонезии, президент заявил, что приоритет будет отдан медицинским работникам. Кроме того, первые тесты проведут в зонах, подверженных распространению коронавируса.

Глава государства также поручил выплатить премии медицинским работникам. Для врачей-специалистов — 15 млн рупий в месяц, врачей общей практики / стоматологов — 10 млн рупий в месяц, для акушерок и медсестер — 7,5 млн рупий в месяц, а для другого медицинского персонала — 5 млн рупий в месяц.

Кроме того, медики, погибшие от заражения коронавирусом, получат пособие в размере 300 млн рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, у заместителя мэра Бандунга Яна Мульяна обнаружили коронавирус.

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