Москва, , 12:23 — REGNUM Плановый полёт выполнили два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС России над нейтральными водами Японского моря и северо-западной частью Тихого океана. Об этом говорится в распространённом 24 марта сообщении Минобороны РФ.

Ракетоносцы находились в воздухе более девяти часов. На отдельных этапах маршрута их сопровождали японские истребители.

В Минобороны напомнили, что полёты над нейтральными водами в разных районах земного шара совершаются дальней авиацией регулярно. Прри этом лётчики строго следуют международным правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей и Атлантического океана.

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