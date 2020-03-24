Цхинвал, , 12:28 — REGNUM Комитет государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии обвинил власти Грузии в обострении ситуации на границе между двумя государствами. Заявление южноосетинского ведомства было распространено 23 марта.

В КГБ отметили, что несмотря на все усилия грузинским властям не удается сдержать распространение коронавируса в стране, а также решить связанные с этим проблемы экономического и социального характера. В то же время вместо того, чтобы сосредоточится на внутренних проблемах, Тбилиси обостряет обстановку на границе в районе поселка Уиста.

«В частности, введена практика вооруженного патрулирования отдельных участков государственной границы РЮО с Грузией. В ночь с 21 на 22 марта в районе карьера Югостальк зафиксирован подрыв ручной гранаты или противопехотной мины», — говорится в заявлении КГБ.

Кроме того, в ведомстве указали на ведение грузинской стороной разведывательных действий с помощью аэростатов и беспилотного летательного аппарата, а также с использованием средств радиоразведки.

Как сообщало ИА REGNUM, независимость Южной Осетии, как и Абхазии Москва признала в 2008 году. Это произошло после нападения грузинской армии на Цхинвал.