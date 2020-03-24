Москва, , 12:12 — REGNUM Почти 9 млрд рублей выделяет российское правительство Министерству обороны для возведения 16 инфекционных модульных центров. Соответствующее распоряжение опубликовано 24 марта на официальном портале правовой информации.

Средства будут выделены в 2020 году из резервного фонда правительства. Ассигнования в размере 8,8 млрд рублей пойдут на строительство инфекционных центров на базе модульных быстровозводимых конструкций.

Инфекционные центры будут построены в рамках гособоронзаказа, уточняется в документе.

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