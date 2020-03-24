Москва, , 11:58 — REGNUM Законопроект, касающейся создания правовых и организационных условий для проведения экспериментов, направленных на развитие государственной гражданской службы, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Предлагается, в частности, расширить перечень документов, в соответствии с которыми осуществляется развитие государственной гражданской службы Российской Федерации, дополнив его основными направлениями развития федеральной гражданской службы, определяемыми президентом Российской Федерации, и основными направлениями развития гражданской службы субъектов Российской Федерации, определяемыми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Таким образом, эксперименты могут быть реализованы не только в рамках государственных программ развития гражданской службы и программ развития гражданской службы субъектов РФ, но и в соответствии с основными направлениями развития гражданской службы, утверждаемыми президентом.

Законопроектом также предусматривается возможность проведения экспериментов как в одном, так и в нескольких государственных органах (их самостоятельных структурных подразделениях или территориальных органах), что позволит более комплексно прорабатывать новые подходы к развитию гражданской службы, в том числе по оптимизации ее структуры.