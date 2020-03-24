Москва, , 11:04 — REGNUM Минтруд на фоне коронавируса и экономической ситуации пока не наблюдает роста задолженности по заработной плате. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом сообщил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов в ходе заседания комитета Совфеда по соцполитике.

«Пока мы не фиксируем роста задолженности по заработной плате, она колеблется в размере около 2,2 млрд млрд рублей и за последний месяц снизилась где-то на 44 млн рублей соответственно», — привел он данные.

Представитель Минтруда также отметил, что условия труда в этой обстановке меняются, многие компании переводят сотрудников на удаленный режим.

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