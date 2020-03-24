Джакарта, , 10:41 — REGNUM Глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии Ахмад Юрианто заявил, что в настоящее время в стране есть 125 000 наборов экспресс-тестов на коронавирус, сообщает Kompas.

«На данный момент существует 125 000 наборов для быстрой проверки на коронавирус, которые мы распространим по всей Индонезии», — заявил Ахмад Юрианто на пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, правительство планирует подготовить около одного миллиона наборов экспресс-тестов для выявления коронавируса в сообществе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия получила более 8 тонн медицинской гуманитарной помощи, а также более 800 тыс. тестовых наборов для выявление коронавируса из Китая.

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