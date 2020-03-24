Токио, , 10:32 — REGNUM Министры иностранных дел стран G7 впервые проведут переговоры в формате видеоконференции, заявил 24 марта на пресс-конференции в Токио глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

«Завтра (25 марта) в 20:00 по японскому времени (14:00 мск) начнутся переговоры министров иностранных дел G7. Впервые они пройдут в видеоформате», — цитирует его ТАСС.

По его словам, главы МИД G7 обсудят ситуацию с коронавирусом, «актуальные международные проблемы, в том числе Северную Корею, Иран и обстановку на Ближнем Востоке».

«Большая семёрка» — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Россия в этот список не входит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент СШАДональд Трамп заявил, что активно поддерживает диалог с другими лидерами стран «большой семёрки» для координации усилий, предпринимаемых правительствами в условиях распространения коронавируса.

Читайте также: G7 обсудит проблему пандемии на уровне министров финансов