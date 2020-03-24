Лондон, , 10:26 — REGNUM Великобритания ужесточает меры по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Так, в Соединённом Королевстве как минимум на три недели введён всеобщий карантин. Об этом решении накануне. 23 марта, объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передаёт вещательная корпорация ABC.

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«С этого вечера я должен дать британскому народу очень простое указание — вы должны оставаться дома, — сказал Джонсон, обращаясь к жителям Великобритании с заявлением. — Потому что самое важное, что мы должны сделать, — это остановить распространение болезни между семьями».

Премьер-министр отметил, что если граждане Соединённого Королевства не будут следовать правилам, сотрудники полиции смогут выписывать штрафы или задерживать за нарушение режима самоизоляции и разгонять людей, собирающихся в большие группы. Закон, который наделит полицейских дополнительными полномочиями, в настоящее время готовится властями.

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Так, теперь с вечера 23 марта британцам будет разрешено покидать свои дома только один раз в день для того, чтобы сходить за покупками необходимых предметов и еды, обратиться в медучреждение или помочь пожилым родственникам. Кроме того, в стране отменены все увеселительные мероприятия, в том числе свадьбы и крестины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запретил собрания больше двух человек на время карантина. Правительство также распорядилось закрыть в стране магазины, исключая те, что торгуют предметами первой необходимости.

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