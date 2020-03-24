Тегеран, , 10:33 — REGNUM 23 марта посол Ирана в Индии Али Чегени заявил, что Иран одновременно борется с жестокими санкциями США и вспышкой коронавируса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Чегени отметил, что вспышка коронавируса в настоящее время достигла опасного уровня, поставив под угрозу безопасность многих стран, что привело мировой рынок к экономической депрессии. «Иран сталкивается со многими проблемами и в настоящее время главным направлением является борьба с коронавирусом», — подчеркнул посол.

«Иран вёл борьбу с COVID-19 ещё с тех пор, как был обнаружен первый случай заболевания», — сообщил Чегени, отметив, что Всемирная организация здравоохранения подтвердила достижение Ираном значительного прогресса в сдерживании пандемии.

Несмотря на многочисленные проблемы с доступом на международный рынок, вызванные американскими санкциями, Иран продолжает бороться с коронавирусом. По словам дипломата, ни одна страна не способна в одиночку справиться с таким опасным и тяжелым кризисом.

Чегени также заявил, что иранская компания, основываясь на приобретённых знаниях, создала препарат для лечения заболеваний легких у пациентов COVID-19. Далее он отметил, что санкции усиливают негативное воздействие вспышки коронавируса в виде нехватки медицинских услуг и доступа к финансовым ресурсам.