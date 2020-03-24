Нью-Дели, , 10:29 — REGNUM Правоохранительные органы Индии разогнали антиправительственную демонстрацию в Нью-Дели под предлогом борьбы с коронавирусом, об этом 24 марта сообщает Reuters.

Манифестанты на протяжении трех месяцев митинговали против нового закона о гражданстве, который, с их точки зрения, ущемляет права религиозных меньшинств Индии, особенно мусульман.

«Это опасно, в связи с распространением коронавируса, мы призываем их уйти», — отметил в комментарии журналистам агентства один из сотрудников правопорядка.

В результате столкновений полицейские вынуждены были арестовать около десяти демонстрантов, большая часть из которых были женщинами.