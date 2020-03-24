Джакарта, , 10:12 — REGNUM Правительство через министерство обороны доставило более 8 тонн медицинской гуманитарной помощи из Китая в Индонезию, сообщает Kompas.

Известно, что гуманитарная помощь содержала средства индивидуальной защиты, в том числе 7,2 тонны защитной одежды, 128 кг масок N95, 110 кг одноразовых перчаток, 700 кг одноразовых масок и 775 кг защитных очков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что получил предложение о помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 от министра обороны Китая.

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