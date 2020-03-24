Лилонгве, , 09:58 — REGNUM Новая дата проведения президентских выборов была назначена на 2 июля 2020 года. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Избирательной комиссии Малави.

По информации телерадиокомпании, итоги прошлогоднего голосования были отменены конституционным судом из-за «широко распространенных нарушений», включая то, что было названо «массовым» использованием корректирующей жидкости на листах подсчета голосов.

В соответствии с судебным постановлением, новые выборы должны быть проведены в течение 150 дней.

Со своей стороны, действующий президент страны Питер Мутарика, который был переизбран в ходе изначальных выборов, подал апелляцию против данного постановления Конституционного суда.

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