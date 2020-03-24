Ташкент, , 09:55 — REGNUM В Узбекистане пользователей интернет-услуг и услуг телефонной связи в течение двух месяцев не будут отключать от услуг за несвоевременную оплату, следует из постановления правительства «О дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции».

Согласно документу, Государственному налоговому комитета и Центральному банку совместно с коммерческими банками поручено в течение одного дня разработать и начать внедрение дополнительных мер по расширению форм дистанционной оплаты платежей.

«Прием граждан и субъектов предпринимательства в государственных органах и организациях, а также оказание им государственных и других услуг по возможности переводится в онлайн-режим», говорится, в частности, в постановлении.

Все организации, независимо от ведомственного подчинения и организационно-правовой формы, в установленном законом порядке должны отправить сотрудников в трудовой отпуск, а оставшуюся часть в максимально возможной степени перевести на дистанционный режим работы.

Министерству финансов и ЦБ совместно с Министерством занятости и трудовых отношений поручено обеспечить своевременную и бесперебойную выдачу заработной платы работающим гражданам и разработать меры по недопущению падения уровня занятости в стране.