Вашингтон, , 09:47 — REGNUM Законодатели США должны принять пакет стимулирующих социальных и экономических мер на $2 трлн, которые направлены на преодоление последствий пандемии нового типа коронавируса. В этом уверен президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC News.

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Глава Белого дома заявил, что у республиканцев и демократов «нет другого выбора», кроме как принять законопроект.

«Теперь Конгресс должен снова продемонстрировать ту же самую двухпартийность и объединиться, чтобы принять законопроект Сената, и не играть больше в партийные игры, — сказал Трамп на брифинге в Белом доме. — Они должны собраться вместе и просто прекратить партизанскую политику».

Глава Белого дома выразил надежду, что республиканцы и демократы придут к соглашению.

«Они в действительности близки к этому, — отметил американский лидер. — Посмотрим».

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Напомним, накануне, 23 марта, законопроект о стимулирующих социальных и экономических мерах не смог получить одобрение в рамках процедурного голосования в Сенате США из-за несогласия демократов с некоторыми его положениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта стало известно о том, что правительство США подготовило пакет антикризисных мер по стимулированию экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Они предполагают прямые депозиты в размере около $3 тыс. на семью из четырёх человек и расширенное страхование по безработице для тех, кто был уволен в связи с вспышкой заболевания.

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