24 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Москва пришла на помощь охваченной эпидемией коронавируса Италии. Не исключено, что эта операция будет повторена и в других европейских странах. Может быть, случится даже так, что во взаимодействие придется вступить министерствам обороны Польши и России. И тогда в стране над Вислой появятся российские военные медики, конечно, по приглашению принимающей стороны.

Станислав Стремидловский, , 09:40 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение Москвы прийти на помощь охваченной эпидемией коронавируса Италии поставила в тяжелое положение польскую экспертократию. Членам этой секты предстояло объяснить, почему действия России плохи именно для поляков, а не итальянцев или кого-то еще.

Экспертократы переживают, что действия России на фоне отсутствия аналогичной реакции от Германии, Чехии, располагающих военными базами в Италии американцев «являются мощным ударом по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО». И этом может привести к тому, что «санкции, наложенные на Россию, введенные после российской оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, будут в опасности». Россия «отправляет врачей, эпидемиологов и оборудование в Италию — Европе придется заплатить высокую цену за эту похвальную помощь во время чумы», бьют тревогу другие. «Российские СМИ сосредоточились на том, чтобы подчеркнуть, как западные страны полностью вышли из-под контроля, не готовы, не имеют нужного и терпят неудачу, — сообщается в одной из публикаций. — Россия выделяется… Мало того, что в России многие государственные акции, такие, как празднование аннексии Крыма, военные маневры и спортивные мероприятия, не были отменены. Помощь для Италии усиливает это послание. Это показывает, что у России все в порядке и она может позволить себе отправлять помощь в другие страны». Все это служит одной цели: подчеркнуть усиление Москвы, которую позиционируют как «главного врага» Польши, ее безопасности.

Напомним, что в субботу, 21 марта, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Как отметила пресс-служба российского президента, было «условлено о тесном взаимодействии в борьбе с коронавирусом. В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры». Сегодня ночью, 24 марта, министерство обороны России, которому было поручено провести операцию по оказанию гуманитарной помощи, заявило, что в Италию прибыл четырнадцатый и последний самолет Воздушно-космических сил. Доставлено оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, на месте будут работать опытные военные медики, знающие, как бороться с грозными эпидемиями. Помощь Москвы приветствовали как итальянские власти, так и верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмел политическую составляющую, призвав не трактовать оказание содействия Италии в борьбе с коронавирусом как попытку добиться снятия санкций.

Какие выводы могут из всего этого сделать европейцы в целом и поляки в частности, взгляд которых не замылен «русской угрозой»? Ранее некоторые центры ЕС, созданные сравнительное недавно ради разоблачения «российской пропаганды», уже пытались переключить внимание на то, как Москва якобы распространяет в Европе дезинформацию о коронавирусе. Однако эта волна поднялась утром и вечером же ушла. Очевидно, антироссийский алармизм больше не эффективен. Поэтому Европейский союз может сэкономить деньги, если закроет данные центры, которые заполонили «диванные аналитики» из Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики. Более того, стоит подумать над тем, чтобы в принципе пересмотреть механизм финансирования структур по борьбе с иностранной пропагандой, состоящий в выделении грантов и вовлечении неправительственных организаций. Необходимость отработать в течение длительного срока полученные деньги в соответствии с заранее поставленными задачи заставляет «борцов» отбрасывать все, что не укладывается в анонсированную ими картину мира. А мир сегодня меняется даже не по дням, а по часам. Аналитические центры, во-первых, должны дополниться специалистами по проблемам жизнеобеспечения, во-вторых, эти специалисты должны быть в оперативном контакте с политиками, принимающими решения, чтобы адекватно реагировать на изменение ситуации.

Пора дать слово не только политологам. Мы видим сегодня, как по-новому работают военные. Оказание помощи итальянцам было поручено российскому министерству обороны, что вызвало ответ коллег. Как сообщается, начальник генерального штаба Вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли лично встретил первый российский самолет, который прибыл на военную базу в Пратика-ди-Маре, и заявил: «Хочу поблагодарить от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской Республики». Военные сегодня проявили куда большее миролюбие и склонность сотрудничать, чем штатские экспертократы. Когда прошлой осенью президент Франции Эммануэль Макрон говорил о «смерти мозга НАТО», возможно, он имел в виду то, что «мозг» парализовала экспертократия, не дающая руководству альянса пересмотреть прежние цели и выделить новые? Что искать «агрессию» надо не там, где удобно, а там, где она есть? И по многим вопросам европейцы и русские вовсе не враги друг другу, а партнеры? Особенно это актуально для Польши. В конце концов, не исключено, что российско-итальянская операция будет повторена и в других европейских странах, страдающих от эпидемии коронавируса. Может быть, даже случится так, что во взаимодействие придется вступить министерствам обороны Польши и России. И тогда в стране над Вислой появятся российские военные медики, конечно, по приглашению принимающей стороны.