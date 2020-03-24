Париж, , 09:24 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго выступила за закрытие рынков в столице Франции, сообщает Le Figaro.

«Вопрос о поддержании продовольственных рынков должен решаться с ясностью», — заявила мэр Парижа.

Издание отмечает, что введение организации (разделение киосков, разметка на местах, напоминание об инструкциях) позволило значительно улучшить применение санитарных инструкций, но в связи с быстрым расширением эпидемии в Париже ситуация на некоторых рынках продолжает вызывать беспокойство.

Согласно нескольким источникам в мэрии Парижа, рынки Барбес и Бельвиль, которые особенно популярны среди рабочих классов столицы, регулярно переполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп решил ужесточить правила самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

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