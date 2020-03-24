Сеул, , 09:21 — REGNUM Правительство Южной Кореи призывает жителей страны отменить или отложить путешествия и деловые поездки за рубеж, а находящихся за границей — проявлять осторожность. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

По их словам, специальное уведомление о поездках распространяется на все страны и регионы, за исключение стран с повышенным уровнем опасности (3 и 4 уровень), и будет действовать в течение месяца с 23 марта по 23 апреля текущего года.

Известно, что данные меры были приняты в связи с пандемией коронавируса нового типа, повлекшей за собой закрытие аэропортов и отменой многих авиарейсов. В настоящее время более 170 стран мира ввели ограничения на въезд южнокорейцам.

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