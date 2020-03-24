Сухум, , 09:13 — REGNUM Существующей площадки для переговоров между Абхазией и Грузией в виде Женевских дискуссий недостаточно и нужна новая площадка. Такое заявление сделал 23 марта избранный на недавних выборах президент Абхазии Аслан Бжания в интервью агентству РИА Новости.

«Грузины и грузинское государство — это наши соседи. <…> У людей возникают разные проблемы — много очень граждан наших, к сожалению, вынуждены ездить туда для получения квалифицированной медицинской помощи», — пояснил свою позицию Бжания.

Он также отметил, что имеются случаи, когда совершивший преступление на территории Абхазии скрывается в Грузии и наоборот. Новый президент напомнил и про Ингурскую ГЭС, которая расположена на территории двух государств и там невозможно обойтись без определенных контактов.

По мнению Бжании, кроме переговорной площадки в Женеве, нужно еще одно более близкое место для переговоров, например, на границе стран. Он считает, что там можно было обсуждать повседневные вопросы.

Напомним, о необходимости расширять диалог с Грузией Бжания заявлял и перед выборами. Часть абхазского сообщества критически отнеслась к его словам, напомнив, что в Грузии на официальном уровне не признают суверенитет Абхазии и Южной Осетии, а руководство этих республики считают преступным.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы в Абхазии прошли 22 марта. Бжания набрал 56,5% голосов избирателей.

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