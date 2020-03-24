Москва, , 09:07 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал отменить все санкции на планете в условиях пандемии.

«В условиях развернувшейся пандемии, которая, может быть, даже хуже испанки, необходимо мобилизовать общественное мнение всей планеты за отмену любых санкций: против России, Ирана, Северной Кореи, Китая и других стран, чтобы обеспечить дополнительные усилия по противодействию COVID-19», — заявил Жириновский.

Он обратил внимание на то, что даже США в чем-то согласились пойти навстречу Ирану, который оказался в наиболее тяжелом положении.

«Нужно принять особые меры и всем миром требовать полностью снять блокаду с Ирана», — считает парламентарий.