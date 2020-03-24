Киев, , 09:04 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обратился к представителям церквей с просьбой проводить богослужения по интернету, не собирая прихожан вместе, сообщила 23 марта пресс-служба офиса президента Украины.

«Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике» — сказал он.

Зеленский отметил, что в сложившейся ситуации людям нужна не только вера, но и элементарная безопасность, а также призвал жителей Украины без лишней необходимости не выходить из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, на Украине был на месяц перенесён весенний призыв. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.

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