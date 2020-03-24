Сеул, , 09:03 — REGNUM Представители Южной Кореи и США рассматривают возможность проведения дальнейших переговоров о распределении военных расходов в формате видеоконференций. Об этом сообщает KBS со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, стороны рассматривают данную возможность в связи с быстрым распространением коронавируса в США и Южной Корее.

Напомним, что с 17 по 19 марта представители двух стран провели седьмые переговоры по данному вопросу, однако так и не смогли договориться о доли Сеула в расходах.

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Кроме того, США настаивали на увеличении доли Южной Кореи в расходах на оборону до $4 млрд.

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В МИД Южной Кореи отметили, что в настоящее время представители Южной Кореи и США осуществляют диалог посредством электронной почты и телефона.