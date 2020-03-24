Абу-Даби, , 08:54 — REGNUM Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) отдали распоряжения своим студентам, пребывающим за границей, вернуться на родину в ближайшие 48 часов. Об этом 24 марта сообщает агентство WAM.

По данным журналистов, решение было принято после совещания представителей министерства образования страны и высшего совета национальной безопасности. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Напомним, в министерстве здравоохранения ОАЭ объявили о новых 45 случаях распространения инфекции. Общее число инфицированных, таким образом, достигло 198 человек.

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