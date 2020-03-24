Киев, , 08:47 — REGNUM Украинское правительство действовало в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19 сообразно ситуации. Об этом написал бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя в Facebook возбуждение против него и его министров уголовного дела о служебной халатности.

Гончарук отметил, что в начале февраля в стране не было выявленных случаев заражения новой инфекцией. Правительство рассматривало несколько сценариев развития событий, в том числе вариант без заражений.

«Действия правительства должны были быть соответствующими ситуации», — написал он, добавив, что при подтверждении первого инфицирования власти планировали запретить экспорт медицинских масок.

Экс-глава правительства указал, что 3 марта на Украине подтвердили первый случай COVID-19, а на следующий день его отправили в отставку. Однако месяцем ранее кабмин одобрил план действий по борьбе с коронавирусом, куда входил и запрет на вывоз за рубеж медицинских масок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины завела в отношении Гончарука и его министров уголовное дело, связанное с отсутствием в феврале ограничения на вывоз из страны медицинских масок и других защитных средств. Верховная рада одобрила отставку Гончарука 4 марта.

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