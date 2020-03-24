Киев, , 08:59 — REGNUM Глава министерства здравоохранения Украины Илья Емец сравнил пенсионеров старше 65 лет с трупами, сообщил 23 марта телеканал 112.ua.

«Украинцев старше — мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет… когда финансисты начинают рассчитывать на тех людей, которые ещё у нас, я не шучу и не пугаю, которые у нас живы. Я всё время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы», — заявил он в эфире телеканала.

Емец также призвал бизнес закупить медицинское оборудование и лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Отметим, что самому чиновнику 64 года, и этот факт вызвал массу язвительных комментариев в социальных сетях.

Позже два депутата Верховной рады — Александр Дубинский и Алексей Гончаренко — сообщили, что Емец уходит в отставку. Позже эту информацию опроверг пресс-секретарь министерства здравоохранения Украины Артём Дехтяренко.

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