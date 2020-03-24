Тбилиси, , 08:51 — REGNUM Ввести жесткий карантин на территории всей Грузии для борьбы с распространением коронавируса, а не только в отдельных районах призвал власти 23 марта лидер оппозиционной партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе, в передаче на телеканале «Палитраньюс».

"Правительство должно принять жесткие меры и ввести карантин по всей стране. При этом нужно представить понятный для малого и среднего бизнеса, четкий пакет поддержки», — заявил Хазарадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в Грузии с 23 марта введен в двух соседних муниципалитетах Марнеули и Болниси. Есть опасения, что среди местных жителей произошла передача вируса во время массового мероприятия. Район оцеплен полицией и армией, выезд из него закрыт.

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