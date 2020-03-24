Париж, , 08:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил религиозных деятелей, собравшихся на аудиоконференцию, что апрельские праздники (еврейская и христианская Пасха, начало Рамадана) должны пройти «без сбора людей», сообщает Le Figaro.

Елисейский дворец подтвердил, что Эммануэль Макрон попросил религиозных деятелей «подготовиться к празднованию этих главных праздников в другом месте».

«Все религиозные праздники, фестивали, с учетом нынешней ситуации, не могут быть организованы, как это делалось обычно», — заявил глава французского совета мусульманского вероисповедания Мухаммед Муссауи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин выразили желание провести экстренный саммит G20 по медицинским и экономическим аспектам кризиса коронавируса.

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