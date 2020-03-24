Сеул, , 08:26 — REGNUM 23 марта главы МИД Южной Кореи и Нидерландов провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, Кан Гён Хва рассказала своему коллеге о сокращении числа новых случаев заражения, а также активных мерах по предотвращению притока заболевших из-за рубежа.

Напомним, что с 22 марта власти Южной Кореи ужесточили карантинный досмотр для прибывающих из Европы, обязав всех пройти обязательную проверку на коронавирус.

В свою очередь, Стеф Блок высоко оценил меры реагирования Сеула на распространение коронавируса, включая наборы для диагностики, прозрачность данных и карантинные меры. Он также попросил южнокорейскую сторону поделиться опытом и диагностическим оборудованием, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества и обменов.