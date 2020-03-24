Бишкек, , 07:44 — REGNUM Режим чрезвычайного положения будет введён с 25 марта в Бишкеке и нескольких районах Киргизии, сообщили журналистам в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

«С 25 марта на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского и Сузакского районов вводится чрезвычайное положение», — заявил представитель штаба.

Отмечается, что режим ЧП на указанных территориях будет действовать до 15 апреля. Сейчас в районах созданы комендатуры, которые будут следить за соблюдением порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас в Киргизии выявлено 16 случаев инфицирования коронавирусом.

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